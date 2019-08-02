Росгидромет озвучил причину паводков и пожаров в Сибири

Масштабные паводки в Иркутской области и пожары в лесах Сибири стали следствием изменения климата. Об этом журналистам рассказал руководитель Росгидромета Максим Яковенко.
«Причина [чрезвычайных ситуаций в Сибири] лежит на поверхности: это те климатические изменения, которые уже происходят», — приводит ТАСС его слова. Яковенко отметил, что последние шесть-семь лет специалисты каждый год фиксируют увеличение опасных природных явлений в 2,5-3 раза по сравнению с предыдущим десятилетием.
Наводнение в Иркутской области началось в июне, когда из-за обильных дождей реки вышли из берегов. Водой залило несколько десятков населенных пунктов. Спасатели эвакуировали 1076 человек. В настоящий момент подтопленными остаются 44 населенных пункта, уточняет RT.
Площадь лесных пожаров в регионах Сибири достигла 3 миллионов гектаров. К тушению огня привлечены авиационные силы Минобороны. Ранее, как напоминает «Национальная служба новостей», премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил выделить дополнительные средства на тушение пожаров.