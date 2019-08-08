07 августа 2019

Пользователи подали на Apple в суд из-за прослушки разговоров с Siri

© Служба новостей «URA.RU»
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Владельцы Apple возмутились вмешательством системы в частную жизньФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Владельцы гаджетов Apple подали в суд на корпорацию за прослушивание разговоров с голосовым помощником Siri. Об этом сообщает американское издание Bloomberg.

«Иск в отношении Apple подан в связи с нарушением права на неприкосновенность личной жизни в связи с возможностью прослушивания подрядчиками команд, которые даются Siri», — уточняют журналисты. К данному иску может присоединиться любой человек, пользующийся голосовым помощником.

Автор иска требует от Apple компенсации и удаления записей, которые произведены во время общения каждого из пользователей с Siri. Несмотря на соглашение, подразумевающее разрешение на запись, американец заявил, что голосовой помощник запускается без специальной команды «Эй, Сири», передает «Федеральное агентство новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
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