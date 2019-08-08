Пользователи подали на Apple в суд из-за прослушки разговоров с Siri

Владельцы гаджетов Apple подали в суд на корпорацию за прослушивание разговоров с голосовым помощником Siri. Об этом сообщает американское издание Bloomberg.
«Иск в отношении Apple подан в связи с нарушением права на неприкосновенность личной жизни в связи с возможностью прослушивания подрядчиками команд, которые даются Siri», — уточняют журналисты. К данному иску может присоединиться любой человек, пользующийся голосовым помощником.
Автор иска требует от Apple компенсации и удаления записей, которые произведены во время общения каждого из пользователей с Siri. Несмотря на соглашение, подразумевающее разрешение на запись, американец заявил, что голосовой помощник запускается без специальной команды «Эй, Сири», передает «