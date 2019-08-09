08 августа 2019

Украинский депутат рассказал о «войне» с Россией за Крым

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый день форума
Депутат Рады сказал, что РФ стала «воюющей стороной», когда Крым вошел в ее составФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
Крым вернулся в состав России

Россия стала «воюющей стороной» после включения Крыма в свой состав. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил избранный депутат Верховной Рады от «Оппозиционного блока — За жизнь» Олег Волошин, комментируя конфликт в Донбассе.

«Россия является воюющей стороной по вопросу Крыма. Мы никогда не поднимали почему-то этот вопрос на уровне Генассамблеи ООН о признании России агрессором, где видно российские войска, где российские флаги», — заявил Волошин.

Депутат подчеркнул, что в отличие от Крыма в Донбассе нет российской армии, что не будут отрицать даже самые «ярые противники» компромисса с Москвой, передает RT. Волошин заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит съездить в Луганскую область (ЛНР), куда его позвали, и переговорить с собственными гражданами.

Крым вошел в состав РФ в 2014 году, когда после госпереворота в Киеве более 95% крымчан заявили о желании стать гражданами России, напоминает «Национальная служба новостей».

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