Украинский депутат рассказал о «войне» с Россией за Крым

Депутат Рады сказал, что РФ стала «воюющей стороной», когда Крым вошел в ее состав Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Крым вернулся в состав России

Россия стала «воюющей стороной» после включения Крыма в свой состав. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил избранный депутат Верховной Рады от «Оппозиционного блока — За жизнь» Олег Волошин, комментируя конфликт в Донбассе.

«Россия является воюющей стороной по вопросу Крыма. Мы никогда не поднимали почему-то этот вопрос на уровне Генассамблеи ООН о признании России агрессором, где видно российские войска, где российские флаги», — заявил Волошин.

Депутат подчеркнул, что в отличие от Крыма в Донбассе нет российской армии, что не будут отрицать даже самые «ярые противники» компромисса с Москвой, передает RT. Волошин заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит съездить в Луганскую область (ЛНР), куда его позвали, и переговорить с собственными гражданами.

Крым вошел в состав РФ в 2014 году, когда после госпереворота в Киеве более 95% крымчан заявили о желании стать гражданами России, напоминает «Национальная служба новостей».