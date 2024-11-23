РВ: ВС РФ расширили фронт у Великой Новоселки в ДНР

РВ: армия России прорвалась до трассы Великая Новоселка — Богатырь
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Российские силы прорвались до трассы Великая Новоселка — Богатырь в ДНР (фото из архива)
Российские силы прорвались до трассы Великая Новоселка — Богатырь в ДНР (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска добились значительных успехов в районе Великая Новоселка в ДНР, продвинувшись на глубину до пяти километров на участке шириной до 13 километров. Армия РФ почти перерезала трассу Великая Новоселка-Богатырь. Прорыв произошел на Южно-Донецком направлении.

«Армия России широким фронтом прорвалась у Великой Новосёлки на участке шириной до 13 километров на глубину до пяти километров... Севернее Раздольного российские войска смогли прорваться почти до трассы Великая Новоселка-Богатырь и почти ее перерезать», — пишет telegram-канал «Военкоры Русской весны». Прорыв произошел западнее населенных пунктов Золотая Нива и Шахтерское.

Также российские силы добились прогресса на востоке от реки Мокрые Ялы. Из Шахтерского района они продвинулись примерно на пять километров и достигли значительных укреплений своих позиций. Кроме того, ВС РФ также продвинулись на север от Ясной Поляны, охватив глубину до двух километров вдоль лесополос.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские войска добились значительных успехов в районе Великая Новоселка в ДНР, продвинувшись на глубину до пяти километров на участке шириной до 13 километров. Армия РФ почти перерезала трассу Великая Новоселка-Богатырь. Прорыв произошел на Южно-Донецком направлении. «Армия России широким фронтом прорвалась у Великой Новосёлки на участке шириной до 13 километров на глубину до пяти километров... Севернее Раздольного российские войска смогли прорваться почти до трассы Великая Новоселка-Богатырь и почти ее перерезать», — пишет telegram-канал «Военкоры Русской весны». Прорыв произошел западнее населенных пунктов Золотая Нива и Шахтерское. Также российские силы добились прогресса на востоке от реки Мокрые Ялы. Из Шахтерского района они продвинулись примерно на пять километров и достигли значительных укреплений своих позиций. Кроме того, ВС РФ также продвинулись на север от Ясной Поляны, охватив глубину до двух километров вдоль лесополос.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...