РВ: ВС РФ расширили фронт у Великой Новоселки в ДНР

Российские войска добились значительных успехов в районе Великая Новоселка в ДНР, продвинувшись на глубину до пяти километров на участке шириной до 13 километров. Армия РФ почти перерезала трассу Великая Новоселка-Богатырь. Прорыв произошел на Южно-Донецком направлении.
«Армия России широким фронтом прорвалась у Великой Новосёлки на участке шириной до 13 километров на глубину до пяти километров... Севернее Раздольного российские войска смогли прорваться почти до трассы Великая Новоселка-Богатырь и почти ее перерезать», — пишет telegram-канал «Военкоры Русской весны». Прорыв произошел западнее населенных пунктов Золотая Нива и Шахтерское.
Также российские силы добились прогресса на востоке от реки Мокрые Ялы. Из Шахтерского района они продвинулись примерно на пять километров и достигли значительных укреплений своих позиций. Кроме того, ВС РФ также продвинулись на север от Ясной Поляны, охватив глубину до двух километров вдоль лесополос.
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