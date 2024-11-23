В Дербенте неизвестный осквернил Вечный огонь, начата проверка

Следственные органы Дагестана начали процессуальную проверку после осквернения мемориала «Скорбящая мать» в Дербенте. Об этом стало известно из официального сообщения Следственного комитета (СК) РФ по республике.
«В Дербенте следователями организована процессуальная проверка по факту осквернения Вечного огня», — сообщил СК РФ по Дагестану в telegram-канале. По их данным, в соцсетях расходится видео, в которых можно увидеть противоправные действия мужчины у мемориала. Какие именно действия совершал мужчина — не уточняется.
Следователи выясняют обстоятельства произошедшего. В зависимости от результатов проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
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