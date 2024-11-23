В Дербенте неизвестный осквернил Вечный огонь, начата проверка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В соцсетях расходится видео, на котором запечатлено, как неизвестный оскверняет Вечный огонь в Дербенте
В соцсетях расходится видео, на котором запечатлено, как неизвестный оскверняет Вечный огонь в Дербенте Фото:

Следственные органы Дагестана начали процессуальную проверку после осквернения мемориала «Скорбящая мать» в Дербенте. Об этом стало известно из официального сообщения Следственного комитета (СК) РФ по республике.

«В Дербенте следователями организована процессуальная проверка по факту осквернения Вечного огня», — сообщил СК РФ по Дагестану в telegram-канале. По их данным, в соцсетях расходится видео, в которых можно увидеть противоправные действия мужчины у мемориала. Какие именно действия совершал мужчина — не уточняется.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего. В зависимости от результатов проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Следственные органы Дагестана начали процессуальную проверку после осквернения мемориала «Скорбящая мать» в Дербенте. Об этом стало известно из официального сообщения Следственного комитета (СК) РФ по республике. «В Дербенте следователями организована процессуальная проверка по факту осквернения Вечного огня», — сообщил СК РФ по Дагестану в telegram-канале. По их данным, в соцсетях расходится видео, в которых можно увидеть противоправные действия мужчины у мемориала. Какие именно действия совершал мужчина — не уточняется. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего. В зависимости от результатов проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...