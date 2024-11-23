На границе Польши и Украины возникла многокилометровая очередь из фур

На границе Польши и Украины возникли затруднения в движении грузового транспорта из-за блокировки пункта пропуска «Медыка — Шегини» польскими протестующими. По информации Госпогранслужбы Украины, в настоящее время на въезд в страну скопилось около 150 грузовиков.
«Началось блокирование пункта пропуска „Медыка — Шегини“. <…> В настоящее время скопления грузовиков перед пунктом пропуска на выезд с Украины не наблюдается. На въезде на Украину находятся около 150 грузовиков», — сообщили в telegram-канале Госпогранслужбы страны.
Протест, организованный польскими фермерами, запланирован на два дня, но может быть продлен. В соответствии с планами организаторов, грузовики из Польши будут пропускаться на территорию Украины по одному в час, тогда как грузовой транспорт массой свыше 3,5 тонн не сможет въехать в Польшу.
Польские фермеры и перевозчики выступают против льгот, предоставленных Евросоюзом дальнобойщикам Украины после 24 февраля 2022 года, а также протестуют против ввоза украинской аграрной продукции на рынок ЕС. Эти протесты уже привели к значительным убыткам для Украины и обострению отношений между Варшавой и Киевом.
Ранее примерно 30 польских фермеров инициировали блокировку контрольно-пропускного пункта «Медика-Шегини» на границе с Украиной, в результате чего движение грузовиков было приостановлено. Роман Кондров, организатор блокады, подчеркнул, что причиной акции является не только несоблюдение обещаний по налоговой ставке на 2024 год, которая должна была остаться на уровне 2023 года, но и беспокойство по поводу подписанного Евросоюзом соглашения о свободной торговле с государствами Южной Америки.
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