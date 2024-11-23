В Петербурге арестовали полицейского после ДТП, в котором погиб его друг

В Санкт-Петербурге суд принял решение об аресте 24-летнего инспектора отдела по вопросам миграции после того, как он стал участником ДТП, в котором погиб его друг. Инцидент произошел 21 ноября в поселке Стрельна, где молодой человек, управляя арендованным автомобилем Chery, врезался в грузовик Volvo.
«Петродворцовый районный суд Петербурга заключил под стражу водителя каршеринга, который врезался в фуру в Стрельне... По версии следствия, за руль арендованного Chery нетрезвым сел 24-летний сотрудник отдела по вопросам миграции, его друг не выжил», — пишет «Фонтанка.ру».
Следствие предполагает, что водитель каршеринга находился в состоянии алкогольного опьянения. Он не соблюдал требуемые дистанцию и скоростной режим. Из материалов дела следует, что автомобиль Chery двигался со скоростью 139 километров в час. В результате столкновения погиб 23-летний пассажир, командир взвода Суворовского училища МВД.
Арестованный полицейский ранее отличался безупречной водительской историей. Получив права в 18 лет, за шесть лет до инцидента у него не было ни одного штрафа. Этот случай стал первым серьезным нарушением, которое привело к трагическим последствиям.
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