Польские фермеры заблокировали грузовики с Украины

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Фермеры протестуют из-за того, что власти не сохранили старую ставку налога
Фермеры протестуют из-за того, что власти не сохранили старую ставку налога Фото:

Около 30 польских фермеров заблокировали пункт пропуска «Медика-Шегини» на границе с Украиной и не пускают оттуда грузовики. Как объяснили сами протестующие, блокировка связана с тем, что власти не сохранили прежнюю ставку сельскохозяйственного налога. 

«В Медыке в Подкарпатье начался протест фермеров, перекрывших дорогу, ведущую к переходу границы с Украиной. Водителей, желающих пересечь границу, ждут серьезные трудности», — передает RMF24. 

Организатор блокады Роман Кондров объяснил, что фермеры протестуют по двум причинам. Первая — невыполение требования о сохранении уровня сельскохозяйственного налога в 2024 году на уровне 2023 года. Вторая — опасения, связанные с соглашением Евросоюза о свободной торговле со странами Южной Америки.

По данным RMF24, фермеры перекрыли национальную дорогу. При въезде в Медыку не пропускают грузовики с Украины. 

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Около 30 польских фермеров заблокировали пункт пропуска «Медика-Шегини» на границе с Украиной и не пускают оттуда грузовики. Как объяснили сами протестующие, блокировка связана с тем, что власти не сохранили прежнюю ставку сельскохозяйственного налога.  «В Медыке в Подкарпатье начался протест фермеров, перекрывших дорогу, ведущую к переходу границы с Украиной. Водителей, желающих пересечь границу, ждут серьезные трудности», — передает RMF24.  Организатор блокады Роман Кондров объяснил, что фермеры протестуют по двум причинам. Первая — невыполение требования о сохранении уровня сельскохозяйственного налога в 2024 году на уровне 2023 года. Вторая — опасения, связанные с соглашением Евросоюза о свободной торговле со странами Южной Америки. По данным RMF24, фермеры перекрыли национальную дорогу. При въезде в Медыку не пропускают грузовики с Украины. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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