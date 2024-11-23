Польские фермеры заблокировали грузовики с Украины

Около 30 польских фермеров заблокировали пункт пропуска «Медика-Шегини» на границе с Украиной и не пускают оттуда грузовики. Как объяснили сами протестующие, блокировка связана с тем, что власти не сохранили прежнюю ставку сельскохозяйственного налога.
«В Медыке в Подкарпатье начался протест фермеров, перекрывших дорогу, ведущую к переходу границы с Украиной. Водителей, желающих пересечь границу, ждут серьезные трудности», — передает RMF24.
Организатор блокады Роман Кондров объяснил, что фермеры протестуют по двум причинам. Первая — невыполение требования о сохранении уровня сельскохозяйственного налога в 2024 году на уровне 2023 года. Вторая — опасения, связанные с соглашением Евросоюза о свободной торговле со странами Южной Америки.
По данным RMF24, фермеры перекрыли национальную дорогу. При въезде в Медыку не пропускают грузовики с Украины.
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