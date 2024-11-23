Московские аэропорты оказались под слоем снега, но работают штатно

Аэропорты «Домодедово», «Жуковский» и «Шереметьево» продолжают работать в штатном режиме, несмотря на сильный снегопад в Московском регионе. Об этом сообщили представители данных аэропортов.
«Снегопад не привел к отмене и задержкам рейсов по метеоусловиям. Московский аэропорт „Домодедово“ является всепогодным», — сообщили в «Домодедово», их сообщение передает РИА Новости. Аналогичная информация поступила и из аэропортов «Жуковский» и «Шереметьево».
Московский снегопад вызван приходом циклона «Каэтано» в регион 23 и 24 ноября, написал специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем telegram-канале. По его словам, результатом таких погодных условий станет снежный покров толщиной от двух до семи сантиметров.
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