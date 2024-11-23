Московские аэропорты оказались под слоем снега, но работают штатно

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Приход в Московскую область циклона «Каэтано» не сказался на работе столичных аэропортов
Приход в Московскую область циклона «Каэтано» не сказался на работе столичных аэропортов Фото:

Аэропорты «Домодедово», «Жуковский» и «Шереметьево» продолжают работать в штатном режиме, несмотря на сильный снегопад в Московском регионе. Об этом сообщили представители данных аэропортов.

«Снегопад не привел к отмене и задержкам рейсов по метеоусловиям. Московский аэропорт „Домодедово“ является всепогодным», — сообщили в «Домодедово», их сообщение передает РИА Новости. Аналогичная информация поступила и из аэропортов «Жуковский» и «Шереметьево».

Московский снегопад вызван приходом циклона «Каэтано» в регион 23 и 24 ноября, написал специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем telegram-канале. По его словам, результатом таких погодных условий станет снежный покров толщиной от двух до семи сантиметров.

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Аэропорты «Домодедово», «Жуковский» и «Шереметьево» продолжают работать в штатном режиме, несмотря на сильный снегопад в Московском регионе. Об этом сообщили представители данных аэропортов. «Снегопад не привел к отмене и задержкам рейсов по метеоусловиям. Московский аэропорт „Домодедово“ является всепогодным», — сообщили в «Домодедово», их сообщение передает РИА Новости. Аналогичная информация поступила и из аэропортов «Жуковский» и «Шереметьево». Московский снегопад вызван приходом циклона «Каэтано» в регион 23 и 24 ноября, написал специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем telegram-канале. По его словам, результатом таких погодных условий станет снежный покров толщиной от двух до семи сантиметров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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