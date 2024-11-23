23 ноября 2024

В РФ появятся новые учебники по естественно-научным предметам

© Служба новостей «URA.RU»
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Школа. Москва, школьник, урок, экзамен, учебник, ученик, урок в школе, школа, школьники
Учебники появятся к 2027 году Фото:

Правительство РФ утвердило комплексный план мероприятий, направленный на повышение качества математического и естественно-научного образования, который предусматривает создание новых учебников и методических пособий по математике, физике, химии и биологии к 2027 году. Эта информация была опубликована на официальном интернет-портале правовой информации.

«Создание новых учебников и учебно-методических пособий по математике, физике, химии и биологии. Срок исполнения — 2027 год», — отмечается в документе. Эта мера является частью широкой программы по улучшению образовательной сферы в стране.

В рамках этого же плана, к 2025 году будет расширен спектр внеурочных занятий для школьников с включением тем, способствующих популяризации естественных наук. Такие мероприятия как издание научно-популярной литературы, организация выставок и создание видеоконтента также направлены на привлечение интереса к предметам математического и естественно-научного цикла.

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Правительство РФ утвердило комплексный план мероприятий, направленный на повышение качества математического и естественно-научного образования, который предусматривает создание новых учебников и методических пособий по математике, физике, химии и биологии к 2027 году. Эта информация была опубликована на официальном интернет-портале правовой информации. «Создание новых учебников и учебно-методических пособий по математике, физике, химии и биологии. Срок исполнения — 2027 год», — отмечается в документе. Эта мера является частью широкой программы по улучшению образовательной сферы в стране. В рамках этого же плана, к 2025 году будет расширен спектр внеурочных занятий для школьников с включением тем, способствующих популяризации естественных наук. Такие мероприятия как издание научно-популярной литературы, организация выставок и создание видеоконтента также направлены на привлечение интереса к предметам математического и естественно-научного цикла.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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