В РФ появятся новые учебники по естественно-научным предметам

23 ноября 2024 в 23:46 Размер текста - 17 +

Учебники появятся к 2027 году Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Правительство РФ утвердило комплексный план мероприятий, направленный на повышение качества математического и естественно-научного образования, который предусматривает создание новых учебников и методических пособий по математике, физике, химии и биологии к 2027 году. Эта информация была опубликована на официальном интернет-портале правовой информации. «Создание новых учебников и учебно-методических пособий по математике, физике, химии и биологии. Срок исполнения — 2027 год», — отмечается в документе. Эта мера является частью широкой программы по улучшению образовательной сферы в стране. В рамках этого же плана, к 2025 году будет расширен спектр внеурочных занятий для школьников с включением тем, способствующих популяризации естественных наук. Такие мероприятия как издание научно-популярной литературы, организация выставок и создание видеоконтента также направлены на привлечение интереса к предметам математического и естественно-научного цикла. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правительство РФ утвердило комплексный план мероприятий, направленный на повышение качества математического и естественно-научного образования, который предусматривает создание новых учебников и методических пособий по математике, физике, химии и биологии к 2027 году. Эта информация была опубликована на официальном интернет-портале правовой информации. «Создание новых учебников и учебно-методических пособий по математике, физике, химии и биологии. Срок исполнения — 2027 год», — отмечается в документе. Эта мера является частью широкой программы по улучшению образовательной сферы в стране. В рамках этого же плана, к 2025 году будет расширен спектр внеурочных занятий для школьников с включением тем, способствующих популяризации естественных наук. Такие мероприятия как издание научно-популярной литературы, организация выставок и создание видеоконтента также направлены на привлечение интереса к предметам математического и естественно-научного цикла.