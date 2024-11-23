В РФ появятся новые учебники по естественно-научным предметам

Правительство РФ утвердило комплексный план мероприятий, направленный на повышение качества математического и естественно-научного образования, который предусматривает создание новых учебников и методических пособий по математике, физике, химии и биологии к 2027 году. Эта информация была опубликована на официальном интернет-портале правовой информации.
«Создание новых учебников и учебно-методических пособий по математике, физике, химии и биологии. Срок исполнения — 2027 год», — отмечается в документе. Эта мера является частью широкой программы по улучшению образовательной сферы в стране.
В рамках этого же плана, к 2025 году будет расширен спектр внеурочных занятий для школьников с включением тем, способствующих популяризации естественных наук. Такие мероприятия как издание научно-популярной литературы, организация выставок и создание видеоконтента также направлены на привлечение интереса к предметам математического и естественно-научного цикла.
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