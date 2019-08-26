В России разработают двигатель для многоразовых ракет

Ракетный двигатель будет создан в ближайшее время
В России разработают новый ракетный двигатель «Вихрь» для многоразовой крылатой ракеты проекта «Крыло-СВ». Об этом заявил советник директора Экспериментального машиностроительного завода им. Мясищева Олег Роскин.
«Фондом задана разработка двигателя, он „Вихрь“ называется. Специалисты завода будут помогать Роскосмосу и Фонду перспективных исследований в разработке ракеты „Крыло-СВ“», — цитирует РИА «Новости» топ-менеджера оборонного предприятия.
Ранее «URA.RU» рассказывало о другой важной российской военной разработке — новом бомбардировщике-ракетоносце. Минобороны РФ утвердило все технические требования к авиакомплексу, его производство уже началось. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.