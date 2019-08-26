В Киеве раскрыли план по «развалу Московии»

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По словам депутата Рады, в России следует начать декоммунизациюФото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава комитета Верховной рады Украины по международным делам Анна Гопко заявила о задачах Киева в отношении России. Своим замыслом депутат поделилась на странице в Facebook.

«Киевская Русь должна развалить Московию как тюрьму народов», — написала Гопко. Как заявила депутат Рады, Киеву следует сдержать Москву от «нашествия на европейскую цивилизацию». Также, по мнению Гопко, в России «по примеру Украины» должны объявить декоммунизацию и захоронить тело Владимира Ленина.

В мае бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что в стране завершился процесс декоммунизации, который начался с 2015 года, когда в Украине был принят закон «О декоммунизации», напоминает RT.

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