В Киеве раскрыли план по «развалу Московии»

По словам депутата Рады, в России следует начать декоммунизацию
Глава комитета Верховной рады Украины по международным делам Анна Гопко заявила о задачах Киева в отношении России. Своим замыслом депутат поделилась на странице в Facebook.
«Киевская Русь должна развалить Московию как тюрьму народов», — написала Гопко. Как заявила депутат Рады, Киеву следует сдержать Москву от «нашествия на европейскую цивилизацию». Также, по мнению Гопко, в России «по примеру Украины» должны объявить декоммунизацию и захоронить тело Владимира Ленина.
В мае бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что в стране завершился процесс декоммунизации, который начался с 2015 года, когда в Украине был принят закон «О декоммунизации», напоминает RT.