NASA прервало прямую трансляцию из-за смерти Леонова

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Клипарт pickupimage. spacePD , космодром, наса, стартовая площадка, nasa
NASA выразило свои соболезнованияФото: spacePD

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) прервало прямую трансляцию с международной космической станции (МКС). Это было сделано для того, чтобы сообщить о смерти советского космонавта Алексея Леонова.

«NASA прервало в пятницу прямую трансляцию выхода двух своих астронавтов в космос, чтобы сообщить о смерти российского космонавта Алексея Леонова», — сообщает telegram-канал «Раньше всех. Ну почти.». Также ведомство на своей странице в Twitter выразило свои соболезнования. NASA отметило, что благодаря «отважному выходу Леонова в безвоздушное пространство космоса», сегодня стало возможно техническое обслуживание МКС.

Космонавт Алексей Леонов скончался на 86 году жизни в одной их московских больниц. Похороны пройдут на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах. На прощании с космонавтом будут рота почетного караула и военный оркестр, передает телеканал 360. Знакомая Леонова космонавт-испытатель Елена Серова в разговоре с «URA.RU» рассказала, каким он был в жизни. А председатель президиума «Офицеров России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой назвал смерть Леонова уходом целой эпохи, передает агентство Nation News.

Леонов был первым человеком, который побывал в открытом космосе. Он был дважды удостоен звания Героя Советского Союза.

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