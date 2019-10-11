NASA прервало прямую трансляцию из-за смерти Леонова

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) прервало прямую трансляцию с международной космической станции (МКС). Это было сделано для того, чтобы сообщить о смерти советского космонавта Алексея Леонова.
«NASA прервало в пятницу прямую трансляцию выхода двух своих астронавтов в космос, чтобы сообщить о смерти российского космонавта Алексея Леонова», — сообщает telegram-канал «Раньше всех. Ну почти.». Также ведомство на своей странице в Twitter выразило свои соболезнования. NASA отметило, что благодаря «отважному выходу Леонова в безвоздушное пространство космоса», сегодня стало возможно техническое обслуживание МКС.
Космонавт Алексей Леонов скончался на 86 году жизни в одной их московских больниц. Похороны пройдут на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах. На прощании с космонавтом будут рота почетного караула и военный оркестр, передает телеканал 360. Знакомая Леонова космонавт-испытатель Елена Серова в разговоре с «URA.RU» рассказала, каким он был в жизни. А председатель президиума «Офицеров России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой назвал смерть Леонова уходом целой эпохи, передает агентство Nation News.
Леонов был первым человеком, который побывал в открытом космосе. Он был дважды удостоен звания Героя Советского Союза.