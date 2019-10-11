Умер космонавт Алексей Леонов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Торжественные проводы экипажей МКС-45/46/ЭП-18. Звездный городок, леонов алексей
Ушел из жизни советский космонавт Алексей ЛеоновФото: Антон Белицкий © URA.RU

Скончался советский космонавт Алексей Леонов. Об этом сообщает телеканал «Россия-24» со ссылкой на Центр подготовки космонавтов.

По данным журналистов, Леонов ушел из жизни в московском госпитале имени Бурденко в 12:40 по местному времени. Ему было 85 лет.

В Центре подготовки космонавтов на момент публикации материала на звонок корреспондента не ответили.

Леонов родился 30 мая 1934 года. Он был одиннадцатым советским космонавтом и первым человеком, вышедшим в открытый космос. В 1965 и 1975 годах был удостоен звания Героя Советского Союза.

Расскажите о новости друзьям
Происшествия Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...