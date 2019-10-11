Умер космонавт Алексей Леонов

Ушел из жизни советский космонавт Алексей Леонов
Скончался советский космонавт Алексей Леонов. Об этом сообщает телеканал «Россия-24» со ссылкой на Центр подготовки космонавтов.
По данным журналистов, Леонов ушел из жизни в московском госпитале имени Бурденко в 12:40 по местному времени. Ему было 85 лет.
В Центре подготовки космонавтов на момент публикации материала на звонок корреспондента не ответили.
Леонов родился 30 мая 1934 года. Он был одиннадцатым советским космонавтом и первым человеком, вышедшим в открытый космос. В 1965 и 1975 годах был удостоен звания Героя Советского Союза.