Пригожин пожаловался на угрозы отца Жанны Фриске

Иосиф Пригожин рассказал об угрозах со стороны отца Жанны Фриске Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Иосиф Пригожин рассказал журналистам, что отец покойной певицы Жанны Фриске грозит приехать к нему с винтовкой. Причиной стала критика продюсера в адрес сестры артистки.

Все началось с того, что Пригожин возмутился тем, что сестра Жанны Фриске копирует образ умершей певицы. Продюсер посоветовал женщине найти свой стиль вместо того, чтобы пародировать сестру. После этого в его адрес якобы стали поступать угрозы со стороны отца исполнительницы, который обещает приехать к нему с оружием.

«Мне сейчас звонит ее отец, угрожает за мое мнение. Вы не представляете, что он мне тут понаписал. Я пока не хочу опубликовывать вот эти все сообщения, но вы даже не представляете, что он тут мне пишет», — рассказал Пригожин «Пятому каналу». При этом, по его словам, все сообщения он сохранил.