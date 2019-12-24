Открытие железнодорожной части Крымского моста, состоявшееся 23 декабря, является «еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины» со стороны России. Такое мнение высказала внешнеполитическая служба Евросоюза, однако политики РФ с этим мнением не согласились.
Так, депутат Госдумы Руслан Бальбек заявил, что работа над Крымским мостом является внутренним делом РФ, поскольку полуостров уже пять лет находится в составе государства. Политик уточнил, что заявления со стороны ЕС или протесы в Киеве не смогут помешать движению транспорта по переправе.
Согласился с мнением Бальбека глава госкомитета Крыма по делам межнациональных отношений Альберт Кангиев, считающий, что полуостров является законной частью России. «Украина в свое время, введя череду блокад, в том числе прекратив в одностороннем порядке железнодорожное сообщение, самостоятельно изолировалась от Крыма», — добавил политик.
В свою очередь, глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе отметил, что планы на создание моста существовали несколько веков. «И теперь мы слышим эти совершенно идиотические заявления», — приводит слова чиновника РИА «Новости». Он также отметил, что заявления Евросоюза выглядят странно на фоне молчания в той ситуации, когда Киев устраивал полуострову блокады.
С этой позицией согласна и сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева, которая указала на то, что в Европе игнорировали все блокады Крыма со стороны Украины. «Самое циничное отношение к людям, которые проживают на этой территории. И никто не посчитался с нашим выбором», — считает представитель полуострова.
Железнодорожное движение по Крымскому мосту было открыто президентом РФ Владимиром Путиным 23 декабря, напоминает RT. Глава государства лично проехал из Керчи в Тамань.