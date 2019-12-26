Враг вора Гули ранил ножом его племянника

Племянника Гули Магу (справа) ударил один из сопровождающих Квежовича Фото: «Прайм Крайм»

новость из сюжета Противостояние воров в законе

В Турции ранен Магомед Курбанов по кличке Мага, который является родным племянником одного из крупнейших криминальных авторитетов на постсоветском пространстве Надира Салифова по прозвищу Гули. Нападение совершил вор в законе Гурам Чихладзе по кличке Квежович, сообщает издание «Прайм Крайм».

Инцидент произошел в ресторане в Стамбуле. По данным издания, Квежович пришел в заведение в сопровождении 20 человек. В это время за одним из столиков там сидел Мага. Квежович подошел к племяннику Гули и поинтересовался, хочет ли тот стать вором в законе. Между ними произошел конфликт, переросший в драку. Квежовичу помогли его сопровождающие, при этом некто Эмин из Нахичеваня ударил Магу ножом. Раненого отвезли в больницу, где врачи определили, что жизненно важные органы не задеты.

Ранее «URA.RU» писало, что в Турции во время встречи с вором в законе Гули избили потомственного кутаисского криминального авторитета Квежович, который вел себя дерзко и пытался противоречить. С тех пор Гули и Квежович находятся во враждебных отношениях. Теперь Квежович опасается, что Гули отомстит ему за своего племянника.

Вор Гули имеет обширные интересы в России, в том числе в Екатеринбурге и Челябинске, несмотря на то, что объявлен отечественными силовиками в розыск по линии Интерпола. В отношении него возбуждены уголовное дела по статьям «похищение», «вымогательство», а недавно еще и по новому закону о занятии высшего положения в иерархии преступников.