В Госдуме не договорились о реформе системы выборов

Лидеры фракций в Госдуме не смогли договориться о снижении уровня муниципального фильтра на выборах глав регионов. Об этом сообщил глава ЛДПР Владимир Жириновский.
По словам депутата, договоренность не была достигнута из-за представителей КПРФ и «Справедливой России». «Мы должны были договориться о снижении хотя бы до 5%, но они настаивали на отмене или 3%. Поломали компромиссное решение», — приводит слова Жириновского «Коммерсант».
По этому вопросу также проводились встречи с президентом России Владимиром Путиным. Источник издания в Центризбиркоме заявил, что глава государства внимательно отнесся к предложению главы ведомства Эллы Памфиловой снизить муниципальный фильтр. По данным газеты, заседание рабочей группы по этой теме ожидается в конце января.
Как писало «URA.RU», в октябре «Единая Россия» заявила, что поддержит снижение муниципального фильтра на губернаторских выборах до 5%, если за это выступят все парламентские партии. В партии также заявили, что не исключают снижение числа подписей депутатов и глав районов и городских округов до 7%, пишет
Согласно российскому законодательству, сейчас верхняя граница фильтра при сборе подписей муниципальных депутатов в поддержку кандидатов на выборах глав регионов установлена на уровне 10%.