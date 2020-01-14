13 января 2020

В Госдуме не договорились о реформе системы выборов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Государственная Дума РФ. Москва, госдума, государственная дума
Лидеры фракций Госдумы не смогли найти компромиссФото: Владимир Андреев © URA.RU

Лидеры фракций в Госдуме не смогли договориться о снижении уровня муниципального фильтра на выборах глав регионов. Об этом сообщил глава ЛДПР Владимир Жириновский.

По словам депутата, договоренность не была достигнута из-за представителей КПРФ и «Справедливой России». «Мы должны были договориться о снижении хотя бы до 5%, но они настаивали на отмене или 3%. Поломали компромиссное решение», — приводит слова Жириновского «Коммерсант».

По этому вопросу также проводились встречи с президентом России Владимиром Путиным. Источник издания в Центризбиркоме заявил, что глава государства внимательно отнесся к предложению главы ведомства Эллы Памфиловой снизить муниципальный фильтр. По данным газеты, заседание рабочей группы по этой теме ожидается в конце января.

Как писало «URA.RU», в октябре «Единая Россия» заявила, что поддержит снижение муниципального фильтра на губернаторских выборах до 5%, если за это выступят все парламентские партии. В партии также заявили, что не исключают снижение числа подписей депутатов и глав районов и городских округов до 7%, пишет РАПСИ.

Согласно российскому законодательству, сейчас верхняя граница фильтра при сборе подписей муниципальных депутатов в поддержку кандидатов на выборах глав регионов установлена на уровне 10%.

Расскажите о новости друзьям
Политика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...