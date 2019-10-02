01 октября 2019

«Единая Россия» согласилась снизить муниципальный фильтр на выборах

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Региональная конференция челябинского отделения партии Единая Россия. Челябинск, единая россия, голосование
Представители «Единой России» одобряют снижение муниципального фильтра с 7% до 5%Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Единая Россия» поддержит снижение муниципального фильтра на губернаторских выборах с 7% до 5%, если за это выступят все парламентские партии. Такую позицию высказал представитель пресс-службы партии.

«Безусловно, снижение минимального порога фильтра до 5% — вопрос, требующий консенсуса всех фракций в Госдуме. Мы готовы поддержать такие изменения, если это будет общим решением», — цитируют «Известия» пресс-службу «Единой России». Представитель партии подчеркнул, что многие регионы уже установили такой порог на выборах губернатора.

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В партии также отмечают, что фильтр полезен, поскольку «помогает досконально погрузиться в проблемы местного самоуправления». При этом работа с муниципальными депутатами, поддержка которых нужна для преодоления фильтра, помогает грамотно выстроить избирательную компанию, сформировать программу действий и решения проблем, уверены в «Единой России».

Аналогичной позиции придерживаются в ЛДПР, где готовы «пойти на компромиссы» и снизить муниципальный фильтр на выборах губернатора. В свою очередь КПРФ и «Справедливая Россия» хотят его полной отмены. Представитель коммунистической партии подчеркнул, что снижение на 2% «коренным образом ничего не изменит».

Предложения по изменению избирательного законодательства будут обсуждаться в Центризбиркоме РФ в рамках расширенного заседания. Оно состоится 2 октября.

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