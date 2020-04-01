Три зараженных сотрудника находятся в России, один — в Венгрии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Четыре сотрудника Росатома заражены коронавирусом. Информация об этом появилась на сайте госкорпорации.

«На сегодняшний день у нас четыре подтвержденных случая заболевания. Один из них — в Венгрии. Это сотрудница компании Ganz EEG Kft, „дочки“ „Атомэнергомаша“. Внутри страны трое заболевших. Все — в концерне Росэнергоатом», — заявил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

По его информации, один из трех сотрудников привез коронавирус из отпуска, после этого на работу не выходил. Также COVID-2019 заразилась сотрудница центрального аппарата концерна, его руководство провело дезинфекцию помещения и приняло необходимые меры. Третий случай заболевания зафиксирован у сотрудника Белоярской атомной станции (Свердловская область). Сейчас он и его супруга лечатся в Екатеринбурге. Лихачев подчеркнул, что это первый случай заражения в атомных городах.

Компания изолировала весь оперативный состав, который работает блочных щитах управления. Все работники пяти дежурных смен в настоящий момент живут в профилактории отдельно от своих семей. Лихачев добавил, что в настоящее время прорабатывается возможность возвращения части российского персонала со стройплощадок АЭС, сооружаемых за рубежом.

Ранее URA.RU сообщало, что жену одного из сотрудников Белоярской атомной электростанции (БАЭС) вблизи Екатеринбурга доставили в больницу с подозрением на коронавирус. Весь оперативный персонал БАЭС переселили в профилакторий. Сама станция работает в прежнем режиме.