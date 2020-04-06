Мишустин раскритиковал решение некоторых губернаторов о закрытии границ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подверг критике решение руководителей ряда регионов закрыть границы. О недопустимости подобных мер он заявил на совещании с вице-премьерами.
«На прошлой неделе были выявлены прецеденты, когда руководство некоторых регионов закрывало административные границы, препятствуя проезду людей и транспорта на свою территорию», — цитирует Мишустина ТАСС. О недопустимости данных мер главы субъектов РФ уже извещены, за выходные ситуация исправилась, подчеркнул он.
Председатель правительства РФ подчеркнул, что президент России Владимир Путин наделил руководителей регионов дополнительными полномочиями, чтобы они могли самостоятельно определять оптимальный для их территории режим ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса. В завершение своей речи Мишустин призвал губернаторов не путать региональные полномочия с федеральными.
Так, например, глава Чечни Рамзан Кадыров ранее объявил о прекращении наземного и воздушного сообщения с республикой после 5 апреля из-за коронавируса COVID-19, напоминает RT.
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