11 июня 2020

Пушков объяснил, почему на парад Победы не позвали Зеленского

© Служба новостей «URA.RU»
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Круглый стол в МИА
Приглашение стало бы объектом пропагандистских манипуляций Фото: Владимир Андреев © URA.RU

У России не было ни одного основания приглашать президента Украины Владимира Зеленского на парад Победы в Москве. Об этом заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Приглашение было бы на 100% отклонено, но стало бы объектом пропагандистских манипуляций и дало бы шанс Зеленскому показать отсутствующий у него политический вес», — цитирует Пушкова «Федеральное агентство новостей».

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, что Россия получила подтверждение участия в параде Победы в Москве от Казахстана, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Сербии, Хорватии. Он отметил, что при отправке приглашений на парад Победы акцент ставился на глав государств, входящих в СНГ. Однако Украина де-факто и де-юре не является членом СНГ.

Парад Победы пройдет в Москве 24 июня. Мероприятие было перенесено президентом страны Владимиром Путиным из-за пандемии коронавируса. Позже было объявлено, что день проведения парада станет нерабочим днем.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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