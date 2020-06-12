Пушков объяснил, почему на парад Победы не позвали Зеленского

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Парад Победы пройдет в Москве 24 июня. Мероприятие было перенесено президентом страны Владимиром Путиным из-за пандемии коронавируса. Позже было объявлено, что день проведения парада станет нерабочим днем .

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, что Россия получила подтверждение участия в параде Победы в Москве от Казахстана, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Сербии, Хорватии. Он отметил, что при отправке приглашений на парад Победы акцент ставился на глав государств, входящих в СНГ. Однако Украина де-факто и де-юре не является членом СНГ.

«Приглашение было бы на 100% отклонено, но стало бы объектом пропагандистских манипуляций и дало бы шанс Зеленскому показать отсутствующий у него политический вес», — цитирует Пушкова « Федеральное агентство новостей ».

У России не было ни одного основания приглашать президента Украины Владимира Зеленского на парад Победы в Москве. Об этом заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

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