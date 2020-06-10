Россия получила подтверждение участия в параде Победы в Москве от Казахстана, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Сербии, Хорватии. Об этом во время конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«У нас есть подтверждение от Казахстана, Киргизии, Молдавии, Туркмении, Узбекистана, Таджикистана, Сербии, Хорватии, Абхазии, Южной Осетии. Целый ряд лидеров получили приглашение также, и мы ожидаем подтверждения со дня на день», — сообщил Песков.
Также журналисты поинтересовались, было ли отправлено приглашение на парад президенту Украины Владимиру Зеленскому. «Насколько я знаю, нет. Акцент делался на возобновлении приглашений главам государств СНГ. Есть наши партнеры, которые изъявили желание приехать, к нашей радости. Украина не является де-факто и во многом де-юре участницей СНГ, не проявляет желания работать в этих структурах и не сигнализировала о своем желании разделить радость от праздника Победы», — заключил Песков.
Парад Победы пройдет в Москве 24 июня. Мероприятие было перенесено президентом страны Владимиром Путиным из-за пандемии коронавируса. Ранее также сообщалось, что Кремль рассмотрит возможность дать россиянам выходной день в честь праздника.
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