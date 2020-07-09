Платежная система PayPal закрывает внутренние переводы в России

Сервис сосредоточится на международных платежах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Международная платежная система PayPal прекращает поддержку внутренних платежей в России с 31 июля. Соответствующее заявление появилось на официальном сайте компании.

«Мы вносим изменения в юридические соглашения, регулирующие отношения пользователя с PayPal. Мы будем поддерживать только международные платежи», — говорится в заявлении компании. На сайте подчеркивается, что для пользователей, как и прежде, доступны все услуги сервиса, нововведения касаются исключительно переводов и платежей внутри страны.

Решение платежного сервиса связано со вступившими 4 июня в России поправок в закон «О национальной платежной системе», согласно которым оператором подобных сервисов запрещается передавать информацию о переводах внутри страны на территорию другого государства. Помимо этого, запрещается и предоставление доступа к данным сведениям с территории других государств.

Год назад в Совфеде утвердили поправки в закон о национальной платежной системе, ужесточающей правила пополнения онлайн-кошельков PayPal и других платежных систем, действующих на территории страны. Так, согласно поправкам, пользователи сервиса смогут положить деньги в такой кошелек только после полной идентификации личности, напоминает «Национальная служба новостей».

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