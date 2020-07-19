Посетители аттракциона провисели вниз головой 10 минут (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Нальчике посетители парка развлечений 10 минут провисели вниз головой из-за сломавшегося аттракциона. Среди посетителей были дети.

Посетители парка стали делиться видео инцидента в социальных сетях. «На кадрах видно, что на аттракционе повисло несколько взрослых и детей. Они закреплены держателями, и спуститься так просто им не удастся», — передает телеканал 360.

За кадром люди обсуждали, что в таком положении люди находились около 10 минут. В настоящее время всех застрявших на сломанной конструкции уже вытащили, отмечает агентство Nation News. По данным ряда СМИ, администрация парка отказалась от комментариев и не предложила посетителям компенсации.

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