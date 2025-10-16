Состоялась премьера фильма о незрячих бойцах СВО

В России состоялась премьера фильма «Сильные духом. Белый свет» о бойцах Бобре, Юге и Хабарике, потерявших зрение после ранений на СВО. Видео опубликовали в СМИ.
«В фильме военные рассказывают, как преодолевают темноту, чтобы продолжать жить, любить и помогать другим бойцам в реабилитации. Юг после потери зрения учится плавать. Бобер начал обучать детей технике безопасности при работе с оружием. Хабарик влюбился и сыграл свадьбу», — пишет портал RT, где опубликован фильм.
Отмечается, что мотивационную ленту сняла Регина Парпиева — незрячая девушка. Она в 2018 году взяла интервью у президента РФ Владимира Путина. В 2019 году Регина завоевала пять медалей на соревнованиях по плаванию на Всероссийской летней спартакиаде инвалидов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.