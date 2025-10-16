Состоялась премьера фильма о незрячих бойцах СВО

В фильме рассказывают, как незрячие бойцы продолжают жить без зрения
В фильме рассказывают, как незрячие бойцы продолжают жить без зрения

В России состоялась премьера фильма «Сильные духом. Белый свет» о бойцах Бобре, Юге и Хабарике, потерявших зрение после ранений на СВО. Видео опубликовали в СМИ.

«В фильме военные рассказывают, как преодолевают темноту, чтобы продолжать жить, любить и помогать другим бойцам в реабилитации. Юг после потери зрения учится плавать. Бобер начал обучать детей технике безопасности при работе с оружием. Хабарик влюбился и сыграл свадьбу», — пишет портал RT, где опубликован фильм.

Отмечается, что мотивационную ленту сняла Регина Парпиева — незрячая девушка. Она в 2018 году взяла интервью у президента РФ Владимира Путина. В 2019 году Регина завоевала пять медалей на соревнованиях по плаванию на Всероссийской летней спартакиаде инвалидов.

