В Кремле рассказали о здоровье Путина после встречи с Лукашенко. Белорусский лидер перенес COVID-19

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Назарбаев, путин владимир, назарбаев нурсултан, лукашенко александр
Белорусский лидер рассказал, что вирус он перенес бессимптомно Фото: Официальный сайт Президента России
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Коронавирус COVID-19

Президент РФ Владимир Путин, как и другие россияне, контактировавшие с переболевшим коронавирусом белорусским лидером Александром Лукашенко, чувствуют себя хорошо. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не получали информацию, что Лукашенко переболел коронавирусом. В любом случае все россияне, с которыми он общался, живы и здоровы, все нормально. Что касается президента Путина, с ним все хорошо, здоровье в порядке, активно работает», — рассказал Песков. Глава государства, по словам пресс-секретаря, продолжает в плановом режиме проходить тесты на коронавирус.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что переболел коронавирусом, пишет RT. По словам белорусского лидера, болезнь он перенес бессимптомно.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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