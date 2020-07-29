Президент РФ Владимир Путин, как и другие россияне, контактировавшие с переболевшим коронавирусом белорусским лидером Александром Лукашенко, чувствуют себя хорошо. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы не получали информацию, что Лукашенко переболел коронавирусом. В любом случае все россияне, с которыми он общался, живы и здоровы, все нормально. Что касается президента Путина, с ним все хорошо, здоровье в порядке, активно работает», — рассказал Песков. Глава государства, по словам пресс-секретаря, продолжает в плановом режиме проходить тесты на коронавирус.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что переболел коронавирусом, пишет RT. По словам белорусского лидера, болезнь он перенес бессимптомно.
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