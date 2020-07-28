В Кремле рассказали о состоянии Путина. Он встречался с перенесшим COVID Лукашенко

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Лукашенко, рукопожатие, путин владимир, лукашенко александр
Владимир Путин и Александр Лукашенко виделись в Москве и во Ржеве (архивное фото) Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь
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Коронавирус COVID-19

Президент России Владимир Путин продолжает работать в обычном режиме. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя информацию о перенесшем коронавирус президенте Белоруссии Александре Лукашенко.

«У президента все нормально. Рабочий график продолжается», — приводит цитату Пескова ТАСС. Путин и Лукашенко встречались в Москве 24 июня во время парада Победы, а также 30 июня на открытии памятника солдатам Великой Отечественной войны во Ржеве.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что переболел коронавирусом. Он не уточнил, когда именно перенес болезнь, отметив лишь, что она протекала бессимптомно, отмечает «Царьград».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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