Президент России Владимир Путин продолжает работать в обычном режиме. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя информацию о перенесшем коронавирус президенте Белоруссии Александре Лукашенко.
«У президента все нормально. Рабочий график продолжается», — приводит цитату Пескова ТАСС. Путин и Лукашенко встречались в Москве 24 июня во время парада Победы, а также 30 июня на открытии памятника солдатам Великой Отечественной войны во Ржеве.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что переболел коронавирусом. Он не уточнил, когда именно перенес болезнь, отметив лишь, что она протекала бессимптомно, отмечает «
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