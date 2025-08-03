Две блогерши ради лайков сняли видео на фоне горящей нефтебазы в Адлере

Двух девушек, которые сняли развлекательное видео на фоне горящей в Адлере нефтебазы, задержали сотрудники полиции. По данным telegram-каналов, блогерши выложили ролик, на котором под музыку позировали на фоне пожара. Само возгорание началось из-за обломков украинского дрона, которые упали на цистерну с нефтепродуктами.
«Задержаны девушки, снявшие видео на фоне горящей в Адлере нефтебазы <...> По данным журналистов, 21-летняя Дарья и 19-летняя Карина выложили ролик под музыку, где видно, как они позируют на фоне пожара», — пишет telegram-канал Baza.
В полиции сообщили, что о поступке блогерш узнали из соцсетей. «Полицией инициировано проведение проверки, принимаются меры к установлению личности девушек, их действиям будет дана правовая оценка», — сказали в ведомстве.
Пожар на нефтебазе в Адлере произошел в ночь на 3 августа. Возгорание началось после того, как обломки украинского дрона упали на цистерну с нефтепродуктами. С ЧП и его последствиями боролись 127 человек и 35 единиц техники.
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