Две блогерши ради лайков сняли видео на фоне горящей нефтебазы в Адлере

В Адлере задержали девушек, которые позировали на фоне горящей нефтебазы
© Служба новостей «URA.RU»
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Видео блогерш увидели представители полиции
Видео блогерш увидели представители полиции Фото:

Двух девушек, которые сняли развлекательное видео на фоне горящей в Адлере нефтебазы, задержали сотрудники полиции. По данным telegram-каналов, блогерши выложили ролик, на котором под музыку позировали на фоне пожара. Само возгорание началось из-за обломков украинского дрона, которые упали на цистерну с нефтепродуктами. 

«Задержаны девушки, снявшие видео на фоне горящей в Адлере нефтебазы <...>  По данным журналистов, 21-летняя Дарья и 19-летняя Карина выложили ролик под музыку, где видно, как они позируют на фоне пожара», — пишет telegram-канал Baza. 

В полиции сообщили, что о поступке блогерш узнали из соцсетей. «Полицией инициировано проведение проверки, принимаются меры к установлению личности девушек, их действиям будет дана правовая оценка», — сказали в ведомстве. 

Пожар на нефтебазе в Адлере произошел в ночь на 3 августа. Возгорание началось после того, как обломки украинского дрона упали на цистерну с нефтепродуктами. С ЧП и его последствиями боролись 127 человек и 35 единиц техники. 

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Двух девушек, которые сняли развлекательное видео на фоне горящей в Адлере нефтебазы, задержали сотрудники полиции. По данным telegram-каналов, блогерши выложили ролик, на котором под музыку позировали на фоне пожара. Само возгорание началось из-за обломков украинского дрона, которые упали на цистерну с нефтепродуктами.  «Задержаны девушки, снявшие видео на фоне горящей в Адлере нефтебазы <...>  По данным журналистов, 21-летняя Дарья и 19-летняя Карина выложили ролик под музыку, где видно, как они позируют на фоне пожара», — пишет telegram-канал Baza.  В полиции сообщили, что о поступке блогерш узнали из соцсетей. «Полицией инициировано проведение проверки, принимаются меры к установлению личности девушек, их действиям будет дана правовая оценка», — сказали в ведомстве.  Пожар на нефтебазе в Адлере произошел в ночь на 3 августа. Возгорание началось после того, как обломки украинского дрона упали на цистерну с нефтепродуктами. С ЧП и его последствиями боролись 127 человек и 35 единиц техники. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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