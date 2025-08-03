В российском Burger King спустя 15 лет сменили директора

Коммерсант: новым гендиректором Burger King в России стал Сергей Козлов
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У Burger King в РФ впервые поменялся гендиректор
У Burger King в РФ впервые поменялся гендиректор Фото:

Впервые за последние 15 лет сеть ресторанов быстрого питания Burger King в России сменила генерального директора. На эту должность назначен Сергей Козлов, который сменил Дмитрия Медового. Об этом пишет Коммерсант.

«Новым гендиректором ООО „Бургер Рус“, головной структуры сети Burger King в России, 30 июля стал Сергей Козлов, следует из данных СПАРК. На этой позиции он сменил Дмитрия Медового, возглавлявшего компанию с 2009 года», — говорится в материале Коммерсанта.

Ранее Козлов занимал различные должности в компаниях отрасли: в период с 2021 по 2022 год он являлся владельцем и управляющим ООО «Бургер Тех», затем до апреля прошлого года возглавлял «Бургер Рус Поволжье». В настоящее время он выступает учредителем и генеральным директором ООО «Новый путь», которое владеет такими товарными знаками, как «Бургер Дом», БК, «Огонь и бургеры», а также «Вот так бургер!».

Эксперт по розничной торговле и потребительским рынкам Инна Гольфанд отмечает, что Козлов зарекомендовал себя в ресторанной индустрии как специалист в области антикризисного управления и операционного менеджмента. Артем Максименко, старший менеджер направления стратегического консалтинга компании Neo, полагает, что его вступление в должность может свидетельствовать о намерении компании изменить стратегический курс, сосредоточившись на развитии новых бизнес-направлений, повышении эффективности операционной деятельности и оптимизации расходов.

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Впервые за последние 15 лет сеть ресторанов быстрого питания Burger King в России сменила генерального директора. На эту должность назначен Сергей Козлов, который сменил Дмитрия Медового. Об этом пишет Коммерсант. «Новым гендиректором ООО „Бургер Рус“, головной структуры сети Burger King в России, 30 июля стал Сергей Козлов, следует из данных СПАРК. На этой позиции он сменил Дмитрия Медового, возглавлявшего компанию с 2009 года», — говорится в материале Коммерсанта. Ранее Козлов занимал различные должности в компаниях отрасли: в период с 2021 по 2022 год он являлся владельцем и управляющим ООО «Бургер Тех», затем до апреля прошлого года возглавлял «Бургер Рус Поволжье». В настоящее время он выступает учредителем и генеральным директором ООО «Новый путь», которое владеет такими товарными знаками, как «Бургер Дом», БК, «Огонь и бургеры», а также «Вот так бургер!». Эксперт по розничной торговле и потребительским рынкам Инна Гольфанд отмечает, что Козлов зарекомендовал себя в ресторанной индустрии как специалист в области антикризисного управления и операционного менеджмента. Артем Максименко, старший менеджер направления стратегического консалтинга компании Neo, полагает, что его вступление в должность может свидетельствовать о намерении компании изменить стратегический курс, сосредоточившись на развитии новых бизнес-направлений, повышении эффективности операционной деятельности и оптимизации расходов.
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