В России «зависли» цены на недвижимость Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В начале торговой недели цена на эталонную марку нефти Brent поднялись до отметки в 44,81 долларов за баррель (+0,92%). Американская нефть WTI продается за 41,75 долларов за бочку (+1,29%).

По данным Московской биржи, на выходных за доллар дают 73,73 (+0,44) рубля, евро — 86,85 (-0,17). Эксперты считают, что ниже 70 рублей за доллар курс уже не опустится . При дальнейшем распространении коронавируса, неэффективности вакцины и спаде спроса на энергоресурсы доллар может подорожать до 90 рублей.

Ситуация в России

Лизинговый рынок в России в первом полугодии показал рекордное падение . Объемы нового бизнеса сократились на 22%. Докризисных показателей на этом рынке можно ждать не раньше конца 2021 года.

Цены на вторичное жилье в крупнейших городах России в августе демонстрируют почти нулевую динамику. Такая тенденция сохранится как минимум до осени: из-за опасения брать кредиты на фоне снижения доходов.

Международные резервы России могут превысить исторический максимум в 598,1 миллиарда долларов уже в августе. Эксперты рейтинговых агентств считают, что это произойдет благодаря росту цен на золото и зарубежную валюту.

Выплату северных надбавок, составляющих до 100% от зарплаты, могут распространить и на удаленных сотрудников. Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Федор Прокопов рассказал, что сейчас решается, доплачивать ли по месту нахождения компании или по месту, где трудится удаленный сотрудник.

Ассоциация банков России (АБР) предлагают ЦБ смягчить правила резервирования обеспеченных ссуд в случае банкротства залогодателя. Финансисты считают этот вопрос наиболее актуальным, поскольку многие представители малого бизнеса могут обанкротиться в кризис .

Что происходит в мире

Саудовская Аравия снизила цены сентябрьских поставок основных сортов своей нефти для покупателей из Европы и Азии. Это может привести к росту конкуренции на рынке .

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна будет покупать нефть и газ там, где ей удобно. Он считает, что нельзя быть зависимым от одной страны.

В США безработные лишатся надбавки в размере 400 долларов в неделю. Это произойдет, если власти их штатов откажутся покрыть 25% этой суммы.

Потери туристической отрасли Франции составили не менее 30-40 миллиардов евро. Обычно доход от туризма составляет 180 миллиардов евро.

Прогнозы экспертов

В августе правительство России может принять решение о новых выплатах семьям перед 1 сентября. Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников считает, что это станет серьезной помощью, поскольку у 46% населения не осталось сбережений, а зарплаты и доходы значительно снизились.

Аналитик «Финама» Юлия Афанасьева рассказала, что нужно инвестировать деньги в биржевые индексы, сырье или валюту, чтобы на пенсии получать по 92 тысячи рублей. Управляющий активами БКС Андрей Русецкий предлагает вкладывать 29 тысяч в облигации либо 14,3 тысячи — в сбалансированный портфель (80% акций, 20% бондов) ежемесячно, чтобы пенсионные доходы в течение 20 лет доходы составляли примерно 100 тысяч рублей.

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