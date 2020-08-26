Стало известно, из-за чего разбился Боинг в Сочи в 2018 году

СК хочет утвердить обвинительное заключение в отношении пилота Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Следственный комитет предоставил результаты расследования крушения Боинга авиакомпании Utair в Сочи в 2018 году. Следствие заявило о неверных действиях пилота Алексея Шнырева, которые и привели к катастрофе.

В 2018 году Боинг, которым управлял Шнырев, при посадке выкатился за периметр взлетно-посадочной полосы и пробил ограждение периметра аэродрома. Лайнер покатился дальше и остановился в русле реки Мзымта. После этого самолет сломался и загорелся. Пострадали 18 человек.

«В процессе захода на посадку Шнырев проигнорировал визуальные и голосовые сигнализации системы самолета, предупреждающие о прогнозируемом сдвиге ветра и о нахождении воздушного судна в сдвиге ветра», — сообщили в СК. Следователи подчеркнули, что при таких сигналах пилот обязан был не сажать самолет, а зайти на второй круг. Кроме того, при посадке Шнырев не отключил реверс двигателей, что также является нарушением, пишет «RT».

В итоге собственник самолета понес ущерб в 615 миллионов рублей, эксплуатант судна — 265 миллионов и еще 1,2 миллиона ущерба досталось сочинскому аэропорту. СК считает доказательства вины Шнырева достаточными. Дело против пилота направили в Генпрокуратуру России.

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