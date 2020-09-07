ВОЗ призвала готовиться к новой пандемии

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Глава ВОЗ уверен, что пандемии в мире еще будут Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Пандемия коронавируса далеко не последняя в мире. Людям нужно заранее подготовиться к новой эпидемии, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус на брифинге организации в Женеве.

«История учит нас, что вспышки болезней и пандемии являются, по сути, частью жизни. Когда придет следующая пандемия, мир должен быть подготовлен в большей степени, чем он был в этот раз», — приводит ТАСС слова гендиректора ВОЗ.

Гебрейесус подчеркнул, что здоровье человека является его необходимостью и правом, а не какой-то роскошью. Он предложил государствам начать инвестировать в общественное здравоохранение и в технологии быстрого выявления и предотвращения болезни. Именно система здравоохранения — основа стабильности государств, отмечает глава ВОЗ.

При этом находятся те, кто отрицает существование не только пандемии, но и коронавируса вообще. Так, 10 июля житель ХМАО отправился под суд за распространение информации о том, что COVID-19 не существует, пишет РАПСИ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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