ВОЗ призвала готовиться к новой пандемии

Пандемия коронавируса далеко не последняя в мире. Людям нужно заранее подготовиться к новой эпидемии, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус на брифинге организации в Женеве.
«История учит нас, что вспышки болезней и пандемии являются, по сути, частью жизни. Когда придет следующая пандемия, мир должен быть подготовлен в большей степени, чем он был в этот раз», — приводит ТАСС слова гендиректора ВОЗ.
Гебрейесус подчеркнул, что здоровье человека является его необходимостью и правом, а не какой-то роскошью. Он предложил государствам начать инвестировать в общественное здравоохранение и в технологии быстрого выявления и предотвращения болезни. Именно система здравоохранения — основа стабильности государств, отмечает глава ВОЗ.
При этом находятся те, кто отрицает существование не только пандемии, но и коронавируса вообще. Так, 10 июля житель ХМАО отправился под суд за распространение информации о том, что COVID-19 не существует, пишет
Подписывайтесь на URA.RU в