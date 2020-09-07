07 сентября 2020

Большинство россиян признались в финансовой безграмотности

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Россияне хотели бы научиться распоряжаться деньгами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Большинство россиян заявили, что не умеют грамотно распоряжаться деньгами. Об этом говорят данные опроса, проведенного СК «Росгосстрах Жизнь» и представитель рынка электронных и аудиокниг «ЛитРес».

«Почти три четверти россиян (74%) признались в отсутствии у них знаний и навыков, позволяющих грамотно формировать сбережения, инвестировать и управлять личным и семейным бюджетом», — пишет ТАСС. Согласно данным опроса 35% участников опроса иногда совершают импульсные покупки. 29% респондентов не умеют откладывать деньги, свои доходы и расходы не умеют вести 25% опрошенных. Не знают как накопить на пенсию 14% респондентов, 6% иногда забывают оплачивать счета. 5% забывают вовремя погашать кредиты.

Отмечается, что 98% респондентов все-таки хотят получить эти знания и навыки. Директор по стратегическому анализу «Росгосстрах Жизнь» Иван Чубарь подчеркнул, что после пандемии возрос интерес к альтернативным инструментам сбережений и инвестиций

Заместитель председателя Банка России Сергей Швецов заявил, что русские сказки про исполняющую желания щуку и золотую рыбку виноваты в финансовой безграмотности россиян. Он считает, что в них содержится неверный посыл.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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