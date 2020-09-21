Экономист назвал последствия бессрочных выплат безработным

Пособие по безработице должно составлять хотя бы один МРОТ, считает Константин Селянин Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Пособие по безработице нельзя делать бессрочным, это лишит людей стимула искать работу. Об этом URA.RU заявил экономист Константин Селянин.

Ранее в Федерации независимых профсоюзов России предложили сделать ежемесячное пособие для безработных с детьми бессрочным. Сейчас авторы инициативы прорабатывают вопрос о размере таких выплат.

«Если принять решение и всем безработным выплачивать бессрочно, то это решение будет неправильным. Выплаты не должны провоцировать людей сидеть дома и не приносить пользу обществу. Появится множество дармоедов, сидящих только на пособиях», — заявил URA.RU Селянин.

При этом размер пособия можно сделать зависимым от количества детей в семье, отметил экономист. «Идея привязать социальные выплаты к количеству детей и выплачивать на ребенка — правильная. Чтобы это обеспечивало существование пока еще нетрудоспособного гражданина, если родители временно лишились работы», — заявил URA.RU Селянин.

Вместо бессрочных пособий нужно увеличить выплаты тем гражданам, которые потеряли работу на время и делают все, чтобы в короткие сроки найти ее, добавил Селянин. «Пособие должно быть временным и соответствовать хотя бы одному МРОТ. Если человек находится в цикличной, честной безработице, то вообще даже не о МРОТ, а о чем-то другом нужно вести речь», — заключил он.