Экономист назвал последствия бессрочных выплат безработным

Пособие по безработице нельзя делать бессрочным, это лишит людей стимула искать работу. Об этом URA.RU заявил экономист Константин Селянин.
Ранее в Федерации независимых профсоюзов России предложили сделать ежемесячное пособие для безработных с детьми бессрочным. Сейчас авторы инициативы прорабатывают вопрос о размере таких выплат.
«Если принять решение и всем безработным выплачивать бессрочно, то это решение будет неправильным. Выплаты не должны провоцировать людей сидеть дома и не приносить пользу обществу. Появится множество дармоедов, сидящих только на пособиях», — заявил URA.RU Селянин.
При этом размер пособия можно сделать зависимым от количества детей в семье, отметил экономист. «Идея привязать социальные выплаты к количеству детей и выплачивать на ребенка — правильная. Чтобы это обеспечивало существование пока еще нетрудоспособного гражданина, если родители временно лишились работы», — заявил URA.RU Селянин.
Вместо бессрочных пособий нужно увеличить выплаты тем гражданам, которые потеряли работу на время и делают все, чтобы в короткие сроки найти ее, добавил Селянин. «Пособие должно быть временным и соответствовать хотя бы одному МРОТ. Если человек находится в цикличной, честной безработице, то вообще даже не о МРОТ, а о чем-то другом нужно вести речь», — заключил он.
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