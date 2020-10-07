Путин признался, что переживает за Карабах

Президент РФ назвал конфликт в Карабахе трагедией и призвал его прекратить Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Военный конфликт в Нагорном Карабахе президент России Владимир Путин назвал трагедией, за которую он переживает. Политик выразил надежду, что спор Армении и Азербайджана о непризнанной республики будет прекращен.

«Это трагедия. Мы очень переживаем. Потому что и Азербайджан, и Армения, и Нагорный Карабах, это все территории, на которых проживают не чужие нам люди. Огромное количество граждан России поддерживают дружеские и даже родственные отношения с обеими республиками», — признался Путин в интервью телеканалу «Россия24». Президент призвал как можно быстрее остановить бои в Карабахе. Также он напомнил, что Армения является членом ОДКБ и Россия выполнит свои союзнические обязательства.

Вооруженный конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился в сентябре этого года. Мировое сообщество высказывалось о необходимости прекратить огонь в непризнанной республике, однако обстрелы территории продолжаются, сообщает « Федеральное агентство новостей ». Также в СМИ появилась информация о том, что Азербайджан вербует наемников на Украине для войны в Карабахе. Вместе с тем Армения заявила о готовности пойти на уступки на условиях взаимности, пишет сайт Vse42.ru.