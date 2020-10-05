Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что Россия должна оказать помощь его стране как союзнику по ОДКБ. Поэтому армянский лидер уже в четвертый раз позвонил президенту РФ Владимиру Путину, заявил URA.RU политолог Международного института политических исследований Владимир Брутер.
По его словам, согласно договору ОДКБ, Россия обязана защищать Армению от внешней агрессии. Однако, как отметил эксперт, Карабах не входит в Армению. «Армения в конфликте не задействована. Карабах в Армению не входит. Пока война не затронула Армению, все режимы ОДКБ не могут быть включены», — считает политолог. Он уверен, что в случае возникновения непосредственной угрозы для Армении Путин незамедлительно вмешается.
Накануне Пашинян и Путин обсудили обострение противостояния между Арменией и Азербайджаном, «которое приобрело масштабный характер и ведет к серьезным потерям с обеих сторон». Путин призвал срочно прекратить бои.
Вооруженный конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился в сентябре этого года. Мировое сообщество высказывалось о необходимости прекратить огонь в непризнанной республике, однако обстрелы территории продолжаются.
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