18 октября 2020

Тихановскую и Колесникову выдвинули на Нобелевскую премию мира

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Светлана Тихановская, тихановская светлана
Светланк Тихановскую выдвинули на Нобелевскую премию мира Фото: Sergei Grits, AP/TASS
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Протесты в Белоруссии

Депутат норвежского парламента Гейр Тоскедаль выдвинул на Нобелевскую премию мира в 2021 году трех лидеров белорусской оппозиции. Речь — об экс-кандидате в президенты Светлане Тихановской, а также Марии Колесниковой и Веронике Цепкало.

«Оппозиционная политика в Беларуси обладает фантастической смелостью. Они устраивают мирные демонстрации, несмотря на то, что правительство усиливает насилие против них», — приводит издание Vart Land слова Тоскедаля. Парламентарий верит, что выдвижение Тихановской, Колесниковой и Цепкало привлечет больше внимания к мирной оппозиционной борьбе.

Светлана Тихановская стала известна после выборов президента Белоруссии 9—10 августа. Тогда победу одержал Александр Лукашенко с 80% голосов. Тихановская набрала только 10%, но отказалась признавать свое поражение. После этого в стране начались массовые протесты. 13 октября оппозиционер поставила действующему главе государства ультиматум, угрожая ему забастовками на предприятиях.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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