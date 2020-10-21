21 октября 2020

Названо три способа военного вмешательства РФ в войну в Карабахе

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Последствия ночного обстрела Степанакерта. Нагорный Карабах, частный дом, частный сектор, последствия обстрела, город степанакерт
По словам депутата, Россия должна помочь армянской стороне в Нагорном Карабахе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Россия может вмешаться в военный конфликт в Нагорном Карабахе несколькими способами: усилением армянских вооруженных сил, с помощью десантной операции и посредством договоренности с Грузией. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

«Это решение вынужденное, потому что речь идет о расползании боевиков по Кавказу, от которых пострадают и Россия, и Грузия, и все остальные», — цитирует Затулина «Национальная служба новостей». Он подчеркнул, что Москва должна принять меры по защите армянского населения.

По словам депутата, у России есть три способа вмешаться в военный конфликт. Среди них: демонстративное усиление военного потенциала Армении, обращение в Организацию Договора о коллективной безопасности с просьбой о проведении десантной операции по защите армянских границ, а также размыкание воздушной блокады с помощью договоренности с Грузией.

Ранее о возможности отправки своих войск в Нагорных Карабах высказалась Турция. По словам вице-президента страны Фуата Октая, слова которого приводит RT, с первого дня конфликта Турция обозначила свою позицию и в случае запроса азербайджанских властей не будет колебаться. Он также добавил, что у РФ не получилось договориться с противостоящими сторонами конфликта, напоминает «Утро.ру».

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