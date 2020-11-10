Госдума одобрила кандидатуры новых министров в правительство России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Война в Карабахе завершилась — Путин заявил о внешней угрозе Белоруссии — готовится регистрация третьей российской вакцины от коронавируса — в Москве ввели новые ограничения из-за COVID — утвержден новый состав кабинета министров РФ — Госдума рассмотрит законопроект о сохранении надбавки на пенсии. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 10 ноября — в обзоре URA.RU:

В Нагорном Карабахе прекратились боевые действия

Полное прекращение огня в зоне конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской республике началось с 00:00 (мск) 10 ноября.

Для контроля за ситуацией на территорию Карабаха будут введены российские миротворцы. Они уже вылетели на место дислокации.

Помимо российских военных, в урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе примут участие и турецкие войска. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В то же время в Кремле заявили, что в Карабахе не должно быть турецких миротворческих сил.

Президент России заявил о внешнем вмешательстве в дела Белоруссии

Глава РФ Владимир Путин считает, что против Белоруссии идет информационная война и в дела государства вмешиваются сторонние силы.

Госдума утвердила новых министров

Государственная дума России утвердила новых министров, которых предложил глава правительства Михаил Мишустин. Всего было проведено шесть назначений. Президент России Владимир Путин уже подписал указы о назначении на посты.

Анонсировано появление третьей российской вакцины от COVID

Третья российская вакцина от коронавируса появится в скором времени, заявил президент России Владимир Путин. По словам главы государства, она будет так же эффективна и безопасна, как две предыдущие.

В то же время в России создали специальную платформу для диагностики коронавируса «Антикорона». Об этом сообщили в пресс-службе Национальной технологической инициативы.

В Москве вводятся новые ограничения

Новые ограничения из-за ситуации с коронавирусом вводятся в Москве на ближайшие два месяца. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Ключевая ставка Центробанка может понизиться

Ключевая ставка Банка России может снизиться до 4%. Такой прогноз сделал главный экономист Газпромбанка Сергей Коныгин.

В Госдуму внесли законопроект о сохранении пенсий

Сельским работникам могут сохранить надбавку к пенсии при переезде в город. Сейчас за работу в сельском хозяйстве более 30 лет полагается повышенная пенсия.

Российским мусульманам запретили браки с иноверцами

Мусульманам в России теперь запрещено заключать браки с теми, кто исповедует другие религии. Об этом сообщается на сайте российского духовного управления мусульман.