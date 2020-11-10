Война в Карабахе завершилась — Путин заявил о внешней угрозе Белоруссии — готовится регистрация третьей российской вакцины от коронавируса — в Москве ввели новые ограничения из-за COVID — утвержден новый состав кабинета министров РФ — Госдума рассмотрит законопроект о сохранении надбавки на пенсии. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 10 ноября — в обзоре URA.RU:
В Нагорном Карабахе прекратились боевые действия
- Полное прекращение огня в зоне конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской республике началось с 00:00 (мск) 10 ноября.
- Для контроля за ситуацией на территорию Карабаха будут введены российские миротворцы. Они уже вылетели на место дислокации.
- Помимо российских военных, в урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе примут участие и турецкие войска. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
- В то же время в Кремле заявили, что в Карабахе не должно быть турецких миротворческих сил.
Президент России заявил о внешнем вмешательстве в дела Белоруссии
- Глава РФ Владимир Путин считает, что против Белоруссии идет информационная война и в дела государства вмешиваются сторонние силы.
Госдума утвердила новых министров
- Государственная дума России утвердила новых министров, которых предложил глава правительства Михаил Мишустин. Всего было проведено шесть назначений. Президент России Владимир Путин уже подписал указы о назначении на посты.
Анонсировано появление третьей российской вакцины от COVID
- Третья российская вакцина от коронавируса появится в скором времени, заявил президент России Владимир Путин. По словам главы государства, она будет так же эффективна и безопасна, как две предыдущие.
- В то же время в России создали специальную платформу для диагностики коронавируса «Антикорона». Об этом сообщили в пресс-службе Национальной технологической инициативы.
В Москве вводятся новые ограничения
- Новые ограничения из-за ситуации с коронавирусом вводятся в Москве на ближайшие два месяца. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Ключевая ставка Центробанка может понизиться
- Ключевая ставка Банка России может снизиться до 4%. Такой прогноз сделал главный экономист Газпромбанка Сергей Коныгин.
В Госдуму внесли законопроект о сохранении пенсий
- Сельским работникам могут сохранить надбавку к пенсии при переезде в город. Сейчас за работу в сельском хозяйстве более 30 лет полагается повышенная пенсия.
Российским мусульманам запретили браки с иноверцами
- Мусульманам в России теперь запрещено заключать браки с теми, кто исповедует другие религии. Об этом сообщается на сайте российского духовного управления мусульман.
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