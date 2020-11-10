Самое важное в России и в мире на 10 ноября. В Карабахе закончилась война, утверждены новые министры, в РФ появится третья вакцина от COVID

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Государственная Дума РФ. Москва, госдума, государственная дума
Госдума одобрила кандидатуры новых министров в правительство России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Война в Карабахе завершилась — Путин заявил о внешней угрозе Белоруссии — готовится регистрация третьей российской вакцины от коронавируса — в Москве ввели новые ограничения из-за COVID — утвержден новый состав кабинета министров РФ — Госдума рассмотрит законопроект о сохранении надбавки на пенсии. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 10 ноября — в обзоре URA.RU:

В Нагорном Карабахе прекратились боевые действия

Президент России заявил о внешнем вмешательстве в дела Белоруссии

Госдума утвердила новых министров

  • Государственная дума России утвердила новых министров, которых предложил глава правительства Михаил Мишустин. Всего было проведено шесть назначений. Президент России Владимир Путин уже подписал указы о назначении на посты.

Анонсировано появление третьей российской вакцины от COVID

  • Третья российская вакцина от коронавируса появится в скором времени, заявил президент России Владимир Путин. По словам главы государства, она будет так же эффективна и безопасна, как две предыдущие.
  • В то же время в России создали специальную платформу для диагностики коронавируса «Антикорона». Об этом сообщили в пресс-службе Национальной технологической инициативы.

В Москве вводятся новые ограничения

Ключевая ставка Центробанка может понизиться

  • Ключевая ставка Банка России может снизиться до 4%. Такой прогноз сделал главный экономист Газпромбанка Сергей Коныгин.

В Госдуму внесли законопроект о сохранении пенсий

  • Сельским работникам могут сохранить надбавку к пенсии при переезде в город. Сейчас за работу в сельском хозяйстве более 30 лет полагается повышенная пенсия.

Российским мусульманам запретили браки с иноверцами

  • Мусульманам в России теперь запрещено заключать браки с теми, кто исповедует другие религии. Об этом сообщается на сайте российского духовного управления мусульман.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...