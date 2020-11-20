С поставкой водки в магазины могут начаться перебои

Алкоголь не во что разливать Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Из-за нехватки стеклянной тары могут начаться перебои в поставках алкоголя в магазины. Производители говорят, что правительство решило перенести ответственность за переработку тары на ее изготовителей.

Союзе производителей алкогольной продукции (СПАП) считают, что из-за новых правил компании могут столкнуться с новой фискальной нагрузкой — экологическим сбором. «Речь идет о дополнительных 12 млрд рублей в год, что составляет порядка 15% от оборота отрасли и в два раза превышает ее маржинальность» — пояснила «Известиям» исполнительный директор Ассоциации производителей стеклянной тары Елена Емельянова.

В СПАП направили письмо вице-премьеру Виктории Абрамченко, в котором указали на проблему. Там отметили, что в связи с новыми обязанности производители бутылок столкнутся с ростом их себестоимости, что приведет к увеличению цен на водку. Рост стоимости алкоголя в итоге вынудит покупателей перейти на нелегальную водку. В союзе указывают, что пострадает от этого бюджет, так как начнется снижение поступлений от акцизов с легального алкоголя.

В пресс-службе Минпромторга считают нецелесообразным перенос ответственности с производителя тары на ее изготовителя. Там подчеркнули, что за дизайн упаковки, ее внешний вид отвечает сам производитель товара. Более того, из-за переноса ответственности стоимость упаковки может увеличиться.

Ранее Минфин РФ установил цену на водку в размере 243 рублей за 0,5 литра (рост на 5,7%). В постановлении ведомства также говорится, что цена на коньяк вырастет на 3% — до 446 рублей, шампанское также подорожает на 3%, до 169 рублей за 0,75 литра. В документе уточняется, что цены будут действовать до 31 декабря 2026 года. Эксперты Роскачества определили самую качественную водку. Они уточнили, что ценовая категория товара не влияет на его на безопасность, пишет RT.