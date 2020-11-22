Автоэксперт: разрешат ли россиянам самим учиться вождению

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Пробки в городе. Москва, машины, пробки, водитель, трафик, автомобили, правый руль, автотранспорт
При системе самоподготовки водителей в России растет уровень коррупции на экзаменах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Предложение депутатов Госдумы РФ вернуть самоподготовку будущих водителей, скорее всего, так и останется только идеей. Автомобиль теперь перестал быть просто увлечением — это источник повышенной опасности, поделился с URA.RU партнер аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто.

Вернуть систему самоподготовки водителей-новичков предложил депутат Госдумы Вячеслав Лысаков, передает радио Sputnik. Однако Моржаретто считает, что идея парламентария так и останется только идеей. «Совершенно непонятна инициатива. С большой вероятностью могу предположить, что [инициативу] не пропустят», — сказал автоэксперт.

Моржаретто объяснил, что самоподготовку в России запретили из-за того, что автомобиль стал источником повышенной опасности. «Самоподготовку новичков прикрыли, потому что водить машину — это теперь не увлечение, а профессионализм. А профессионалов должны обучать очно, так же как учат летчиков, например. Сейчас автомобиль — это средство повышенной опасности», — подчеркнул собеседник URA.RU. По его словам, кроме того, при системе самоподготовки процветала коррупция и было много возможностей купить водительские права.

Самоподготовка новичков за рулем существовала в России до 2013 года. Инструктором мог выступать любой опытный водитель с достаточным безаварийным стажем езды.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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