Автоэксперт: разрешат ли россиянам самим учиться вождению

Предложение депутатов Госдумы РФ вернуть самоподготовку будущих водителей, скорее всего, так и останется только идеей. Автомобиль теперь перестал быть просто увлечением — это источник повышенной опасности, поделился с URA.RU партнер аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто.
Вернуть систему самоподготовки водителей-новичков предложил депутат Госдумы Вячеслав Лысаков, передает радио Sputnik. Однако Моржаретто считает, что идея парламентария так и останется только идеей. «Совершенно непонятна инициатива. С большой вероятностью могу предположить, что [инициативу] не пропустят», — сказал автоэксперт.
Моржаретто объяснил, что самоподготовку в России запретили из-за того, что автомобиль стал источником повышенной опасности. «Самоподготовку новичков прикрыли, потому что водить машину — это теперь не увлечение, а профессионализм. А профессионалов должны обучать очно, так же как учат летчиков, например. Сейчас автомобиль — это средство повышенной опасности», — подчеркнул собеседник URA.RU. По его словам, кроме того, при системе самоподготовки процветала коррупция и было много возможностей купить водительские права.
Самоподготовка новичков за рулем существовала в России до 2013 года. Инструктором мог выступать любой опытный водитель с достаточным безаварийным стажем езды.
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