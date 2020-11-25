Врио главы Дагестана заразился коронавирусом

У врио главы республики Дагестан Сергея Меликова обнаружили коронавирус. Об этом сообщил руководитель пресс-службы администрации главы и правительства региона Низами Гаджибалаев.
«После сдачи очередного теста на COVID-19 у временно исполняющего обязанности главы Дагестана Сергея Меликова подтвердился коронавирус», — приводит слова Гаджибалаева ТАСС. Руководитель пресс-службы отметил, что сейчас глава республики находится на самоизоляции и чувствует себя хорошо. Планируется, что он продолжит работу в удаленном формате.
5 октября текущего года президент России Владимир Путин принял отставку главы Дагестана Владимира Васильева, передает RT. Временно исполняющим обязанности главы республики был назначен сенатор Сергей Меликов.
Подписывайтесь на URA.RU в