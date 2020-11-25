25 ноября 2020

Врио главы Дагестана заразился коронавирусом

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Проверка и забор анализов на коронавирус прилетевших пассажиров в челябинском аэропорту Игорь Курчатов. Челябинск, защитный костюм, эпидемия, анализ, медицина, врачи, медицинская маска, тест, санитарный кордон
Тест Серея Меликова на коронавирус оказался положительным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

У врио главы республики Дагестан Сергея Меликова обнаружили коронавирус. Об этом сообщил руководитель пресс-службы администрации главы и правительства региона Низами Гаджибалаев.

«После сдачи очередного теста на COVID-19 у временно исполняющего обязанности главы Дагестана Сергея Меликова подтвердился коронавирус», — приводит слова Гаджибалаева ТАСС. Руководитель пресс-службы отметил, что сейчас глава республики находится на самоизоляции и чувствует себя хорошо. Планируется, что он продолжит работу в удаленном формате.

5 октября текущего года президент России Владимир Путин принял отставку главы Дагестана Владимира Васильева, передает RT. Временно исполняющим обязанности главы республики был назначен сенатор Сергей Меликов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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