В России продлили дачную амнистию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Горнолыжный комплекс «Гора Белая». Свердловская область, деревянный дом, жилой дом, деревня, село
Упрощенные правила регистрации продлены еще на 5 лет Фото: Анна Майорова © URA.RU

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении дачной амнистии. Теперь до 1 марта 2026 года гражданам, строящим жилье и дачные дома, не нужно будет уведомлять органы местного самоуправления о начале и конце строительства и параметрах дома, чтобы подать документы в Росреестр.

«Слова «2021 года» заменить словами «2026 года». После слов «ведения гражданами садоводства» дополнить словами «для индивидуального жилищного строительства», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Впервые дачная амнистия была объявлена в 2006 году. Она давала возможность зарегистрировать дома на землях ИЖС, садоводства и личного подсобного хозяйства без разрешения на ввод в эксплуатацию. За все это время были оформлены права на 13,5 миллиона домов.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...