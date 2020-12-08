В России продлили дачную амнистию

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении дачной амнистии. Теперь до 1 марта 2026 года гражданам, строящим жилье и дачные дома, не нужно будет уведомлять органы местного самоуправления о начале и конце строительства и параметрах дома, чтобы подать документы в Росреестр.
«Слова «2021 года» заменить словами «2026 года». После слов «ведения гражданами садоводства» дополнить словами «для индивидуального жилищного строительства», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Впервые дачная амнистия была объявлена в 2006 году. Она давала возможность зарегистрировать дома на землях ИЖС, садоводства и личного подсобного хозяйства без разрешения на ввод в эксплуатацию. За все это время были оформлены права на 13,5 миллиона домов.
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