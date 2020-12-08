08 декабря 2020

Дочь Сергея Кириенко оценила слухи о гражданстве Франции

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Флаги иностранных государств. Челябинск, флаг, флаг франции, франция
Любовь Кириенко опровергла получение гражданства Франции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дочь первого заместителя главы администрации президента России Сергея Кириенко — Любовь — опровергла сообщения СМИ о получении гражданства Франции. Она рассматривает вариант обращения в суд из-за клеветы.

«Это вранье. У меня одно гражданство — России, другого никогда не было», — приводит РБК слова Кириенко. Она также добавила, что не исключает подачи в суд на авторов публикации по обвинению в клевете.

О том, что Любовь Кириенко якобы получила французское гражданство, ранее сообщил The Insider, ссылаясь на «базу лиц с двойным гражданством» МВД. Издание нашло в этом списке тезку дочери первого замглавы АП, с которой, как отмечалось, совпали дата рождения и номер паспорта.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...