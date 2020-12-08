Дочь Сергея Кириенко оценила слухи о гражданстве Франции

Дочь первого заместителя главы администрации президента России Сергея Кириенко — Любовь — опровергла сообщения СМИ о получении гражданства Франции. Она рассматривает вариант обращения в суд из-за клеветы.
«Это вранье. У меня одно гражданство — России, другого никогда не было», — приводит РБК слова Кириенко. Она также добавила, что не исключает подачи в суд на авторов публикации по обвинению в клевете.
О том, что Любовь Кириенко якобы получила французское гражданство, ранее сообщил The Insider, ссылаясь на «базу лиц с двойным гражданством» МВД. Издание нашло в этом списке тезку дочери первого замглавы АП, с которой, как отмечалось, совпали дата рождения и номер паспорта.
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