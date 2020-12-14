Поклонская похвалила журналиста, который сдал Стрелкова Гааге

Наталья Поклонская поблагодарила Дмитрия Гордона за возможность высказаться Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Работу украинского журналиста Дмитрия Гордона можно рассматривать, как «революцию достоинства». Таким образом депутат Госдумы Наталья Полонская прокомментировала интервью, которое он у нее брал.

«Он оказался единственным представителем Украины, который дал возможность мне рассказать нашу правду. Так называемый „переворот“ или „революция достоинства“ глазами крымчан», — приводят слова Поклонской argumenti.ru. Депутат предположила, что больше Гордон не захочет продолжать общение, поскольку после интервью с ней на журналиста посыпались «дикие нападки».

Гордон взял интервью у бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова-Гиркина 18 мая текущего года. Тогда экс-чиновник рассказал, кого и за что расстреливают в войсках ДНР, кого он лично перестрелял и признал «моральную ответственность» за крушение самолета. Суд в Нидерландах решил приобщить к делу о катастрофе Boeing интервью экс-министра. Сам Стрелков заявил, что после беседы с Гордоном ему не стали больше угрожать, так как они поступают начиная с апреля 2014 года непрерывно.