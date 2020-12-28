Голикова рассказала о ковид-диссидентах в правительстве

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гайдаровский форум - 2019. День 1-й. Москва, голикова татьяна, портрет
Татьяна Голикова рассказала, что в правительстве РФ были ковид-диссиденты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В правительстве России были COVID-диссиденты, однако сейчас тех, кто отрицает существование коронавируса, там уже не осталось. Об этом заявила вице-премьер по вопросам соцполитики Татьяна Голикова в эфире программы «Познер» на Первом канале.

«COVID-диссиденты? Я думаю, что уже сейчас нет», — передает РИА «Новости». Голикова отметила, что они были.

Ранее Татьяна Голикова рассказала, что российская вакцина «Спутник V» способна побороть мутировавший британский коронавирус. По ее словам, сейчас нет оснований сомневаться в этом.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...