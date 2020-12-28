Голикова рассказала о ковид-диссидентах в правительстве

В правительстве России были COVID-диссиденты, однако сейчас тех, кто отрицает существование коронавируса, там уже не осталось. Об этом заявила вице-премьер по вопросам соцполитики Татьяна Голикова в эфире программы «Познер» на Первом канале.
«COVID-диссиденты? Я думаю, что уже сейчас нет», — передает РИА «Новости». Голикова отметила, что они были.
Ранее Татьяна Голикова рассказала, что российская вакцина «Спутник V» способна побороть мутировавший британский коронавирус. По ее словам, сейчас нет оснований сомневаться в этом.
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