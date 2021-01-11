Врач раскрыл главную опасность длительного течения коронавируса

Люди с длительным течением коронавируса остаются заразными даже после завершения острой фазы болезни. Об этом рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок
«У них ПЦР-тесты на слизистой обнаруживают коронавирус. А раз ПЦР дает положительный результат, значит, они потенциально заразны, выделяют вирус при дыхании, кашле, разговоре, в слюне и слизи», — приводит слова иммунолога радио Sputnik. Болибок пояснил, что длительный COVID обычно наблюдается у людей с ослабленным иммунитетом.
Ранее вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский сообщил, что пока недостаточно данных, чтобы утверждать, что коронавирус может стать хроническим заболеванием. Также он назвал долговременные последствия болезни индивидуальной реакцией. Диагноз «затяжной коронавирус» можно ставить, если симптомы заболевания сохраняются более 12 недель.
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