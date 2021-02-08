Видео с расследованием Навального вернули на YouTube

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Подача документов во ВЦИК Алексеем Навальным. Москва, навальный алексей
Алексей Навальный уверял, что поговорил с тем, кто пытался отравить его Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Дело Алексея Навального

Видео блогера Алексея Навального, в котором он разговаривает со своим предполагаемым отравителем Константином Кудрявцевым, снова доступно к просмотру на YouTube. Ролик стал доступен к просмотру спустя несколько часов после блокировки.

«YouTube разблокировал видео разговора Навального со своим предполагаемым отравителем», — пишет telegram-канал «Раньше всех. Ну почти». Видео было заблокировано около пяти часов.

Ранее YouTube заблокировал ролик, в котором Навальный звонил своему возможному отравителю. В YouTube заявляли, что видео, содержавшее в себе вставку схороненного контента, нарушало авторские права американской медиакомпании ViacomCBS.

Навальный выпустил видео, в котором звонит своему возможному отправителю, в конце декабря. В нем Навальный уверяет, что его пытались отравить сотрудники ФСБ, а сам он дозвонился до одного из агентов спецслужбы. С тех пор ролик набрал более 27,5 миллионов просмотров. Позднее президент РФ Владимир Путин называл такие публикации легализацией разведданных иностранных спецслужб.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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