YouTube удалил ролик с расследованием Навального

Администраторы видеохостинга YouTube удалили видео с расследованием блогера Алексея Навального из-за нарушения авторских прав американской медиакомпании ViacomCBS. Соответствующая информация содержится в комментарии администраторов портала.
«Это видео содержит материалы, принадлежащие пользователю ViacomCBS», — говорится в комментарии. Отмечается, что материалы видео заблокированы в России, чтобы сохранить авторские права компании. Подобная блокировка происходит, когда в ролике появляются фрагменты чужих материалов.
Ранее глава партии «Яблоко» Григорий Явлинский заявил, что расследования Навального бесполезны для общества. Он назвал деятельность блогера популизмом и национализмом. Навальный утверждает, что был отравлен в России летом 2020 года, когда его госпитализировали в Германию, передает агентство Nation News. Позже в беседе с URA.RU отравление опровергли московский медик и химик.
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